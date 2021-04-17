Dünyanın en büyük camilerinden biri

OSMANLI döneminden kalma yapılar İstanbul'u cazip kılan nedenlerden biridir. Yine böyle bir yapı olarak karşımıza çıkan Sultanahmet Camii, dünyanın en büyük camileri arasında yer alıyor. 6 minaresi ile dünyanın en çok minaresi bulunan camilerden biri olarak ön plana çıkan Sultanahmet Camii, Osmanlı döneminde Sultan Ahmet hükümdarlığı döneminde inşa edilmiştir.

TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI

İSTANBUL'UN merkezi olması nedeniyle sultan, caminin hipodrom üzerinde yapılmasını özellikle istemiştir. Minareleri ve kubbeleriyle dikkat çekici bir yapı olan Sultanahmet Camii'nin kubbeleri de bir hayli ilgi çekicidir. Ana kubbe yanında küçük kubbeler, adeta büyük kubbeye eşlik edercesine ön plana çıkıyor. Caminin bahçesi, neredeyse cami alanı kadar büyük ve ihtişamlıdır. Yerli ve yabancı turistler, burada her vakit görülürler. Caminin bahçesinde Sultan Ahmet'in kabri bulunmaktadır.