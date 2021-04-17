İhtiyaç sahiplerinin evlerine iftarlık sıcak yemekler

PANDEMİ nedeniyle iftar çadırları kurulamazken belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemekler belediyeler tarafından ulaştırılıyor. Manisa Yunusemre Belediyesi her gün 500 kişilik iftar yemeğini pişirip ihtiyaç sahiplerine tek tek dağıtıyor. Belediye ekipleri, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte binlerce ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımı ulaştırırken bir yandan da yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşların evlerine sıcak iftar yemeği ve pide götürüyor. Tespit edilen yaşlı, engelli, kimsesiz vatandaşların evlerine; pide, çorba, sulu yemek, pilav, tatlı, içecek gibi 6 çeşitten oluşan iftar menüsü, belediye ekipleri tarafından ulaştırılıyor. Hijyen koşullarında yemekler pişiriliyor, ardından paketlenip tek tek dağıtılıyor.

HİJYEN KOŞULLARINA UYGUN

YUNUSEMRE Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, "Belediye olarak her gün 500 vatandaşımıza sıcak iftar yemeği dağıtıyoruz. Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğümüz olarak güzel bir ekip çalışması yürütüyoruz. Meclis üyelerimiz, hayırsever vatandaşlarımız ve belediyemizin katkılarıyla çorbamız, yemeğimiz, pilavımız, tatlımız, ayranı ve pidesi olmak üzere her gün iftardan önce vatandaşlarımıza sıcak iftar yemeği dağıtıyoruz. İnşallah Ramazan Bayramına da Allah ermeyi nasip eder. Bununla beraber 10 bin üzerinde de erzak kolisi dağıtıyoruz. Ramazan paylaşma ayıdır. Pandemi nedeniyle toplu iftarlar yapamıyoruz. Dolayısıyla bu yalnız geçirdiğimiz ramazan ayında da vatandaşlarımızın ayına giderek onları bir nebze mutlu etmeye çalışıyoruz." dedi.

NERMİN UÇTU