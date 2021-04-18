İmam eşliğinde apartmanda teravih

KORONA virüs tedbirleri kapsamında camilerde teravih namazının kılınmaması üzerine Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Tuba Sitesi B Blok'ta oturanlar, Ramazan ayında teravih namazı kılabilmenin pratik bir yolunu buldu. Apartman sakinleri, birinci katta oturan imam Basri İşbilir eşliğinde teravih namazlarını kılmaya karar verdi. 10 dairelik apartmanda İşbilir, evinin kapısını açık bırakarak namaz kıldı.

İMAMA UYDULAR

İmam birinci katta namaza başlarken, dairede oturanlar evlerinin koridorlarına serdikleri seccadede niyet edip, imama uyarak teravih kıldı. Ramazan boyunca bu şekilde teravih kılacaklarını söyleyen imam İşbilir, "Apartman olarak namazı kılacağız ama herkes kendi evinde ve birbirini görmeden kılacak. Sadece benim sesim duyulacak" dedi. Daha önce de evde cemaatle birlikte namaz kıldıklarını ancak birbirini görmeyecek şekilde hiç kılmadıklarını belirten imam Basri İşbilir, "Bulaşıcı hastalıktan dolayı bu yıl mesafeyi uzattık. Teravih namazını bayrama kadar bu şekilde kılacağız" diye konuştu.