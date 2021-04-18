Kur'an ayetlerinde yer alan peygamber duaları

Dua bizim Yüce Rabbimiz ile kurduğumuz en güzel bağlardan biridir. O bağ ile birçok sıkıntıdan kurtulur birçok muradımıza ulaşırız. Bazen bu dualar hemen yerine gelir bazen ise yerine gelmesi ya çok uzun zaman alır ya da hiç bir zaman gerçekleşmez. Çünkü bizi bizden daha iyi bilen Yüce Yaratıcı, o duamızın gerçekleşmesi halinde sonucun ne olacağını da ezeli ilmiyle bilir. Ama biz yine de dualarımızı eksik etmeyelim. Çünkü dua, Allahü Teala tarafından hediye edilen, bizleri huzura erdiren; zorluklar karşısında direncimizi artıran, ümitlerimizi yeşerten ve geleceğe dair ideallerimizi diri tutan çok büyük bir nimettir. Hz. Ali (r.a)'den gelen rivayete göre Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v). şöyle buyurdu: "Dua, müminin silahı, dinin direği, göklerin ve yerin nurudur." (Hakim, Müstedrek, I/492)Yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği bir rahmet ve bereket kapısı olan dua, Allah'a iman ve teslimiyetimizin, kulluk bilincimizin de bir ifadesidir. Bizleri bir an olsun terk etmeyen, yalnız bırakmayan bir Rabbimiz olduğu bilincinin göstergesidir. Bizler dua ederken neye muhtaç olduğumuzu, sınırlarımızı, maddi ve manevi imkanlarımızı fark ederiz.

"DUANIZ OLMASA NE DEĞERİMİZ VAR?"

Haddimizin ve takatimizin, yaratılış gayemizin, sorumluluklarımızın farkında olduğumuzu dile getiririz. "Resulüm! De ki: Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?" (Furkan, 25/77) ayetinde belirtildiği gibi Rabbimizin katında duamızla daima değer buluruz Bütün ibadetlere ruh ve anlam katan duadır. Yoksa sadece beden olarak yapılan ibadetin yanında kul olma bilinci, dua denen nimetle tamamlanır. İşte bu yüzden; Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), "Dua, ibadetin özüdür." buyurmuştur. Rabbimiz "Bana dua edin ki, duanıza icabet edeyim." (Mü'min, 40/60) buyurarak bizleri duaya davet etmektedir. "Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm." (Bakara, 2/186.) ayetiyle de duamıza icabet edeceğini müjdelemektedir. Yeter ki bizler, bu bilinç içerisinde Rabbimize dua edelim. O'nun rızasını, yardımını, bereketini, affını isteyelim. Son nefese kadar duayı elden bırakmayalım ki ebedi saadet kapıları bize açılsın.

■ HZ. ADEM (A.S

"Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyân edenlerden oluruz." (A'raf Suresi, 23)

■ HZ. NUH (A.S)

"Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum." (Hûd Suresi, 47)

■ HZ. LUT (A.S)

"Ey Rabbim! Şu bozguncu kavme karşı bana yardım et" (Ankebut Suresi, 30)

■ HZ. MUSA (A.S)

"...Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz. Ki sözümü anlasınlar." (Tâha Suresi, 25-28)

■ HZ. İSA (A.S)

"Ey Allah'ım, Rabb'imiz, gökten üzerimize bir sofra indir. Ki o sofra bizim için; öncemiz ve sonramız için bir bayram olur ve Sen'den de bir ayet.* Bizi rızıklandır ve Sen rızıklandıranların en hayırlısısın." (Maide Suresi, 114)

■ HZ. ZEKERİYYA (A.S.)

Ey Rabbim! Katından bana temiz bir zürriyet ver. Şüphesiz sen duaları işitensin.[ Al-i İmran, 38]

■ HZ. ŞUAYB (A.S.)

"Biz Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında sen hak ile hüküm ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın.[ A'raf, 88-89]

■ HZ. YAKUB (A.S)

"Ben tasa ve üzüntümü ancak Allah'a arz ederim. Ben, Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim" (Yusuf suresi, 86)

■ HZ. İBRAHİM (A.S)

"Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen, tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın." (Bakara Suresi, 128)

■ HZ. YUSUF (A.S)

" Ey Rabbimiz! Benim için zindan, bunların çağırdığı şeyden daha iyidir. Eğer tuzaklarına engel olmazsan, onlara uyar, cahillerden olurum. [ [Yusuf, 33] . " Ey Rabbim! Bana mülkü sen verdin. Rüyaların yorumunu sen öğrettin. Yerin ve göklerin yaratıcısı sensin. Beni müslüman olarak öldür ve beni salihlere kavuştur.[ Yusuf, 101]

■ HZ. EYYUB (A.S.)

"Bu hastalık gerçekten beni sarıverdi. Sen ise merhametlilerin en merhametli olanısın.[ Enbiya, 83]

■ HZ YUNUS (A.S.)

" Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ve tesbih ederim. Ben zalimlerden oldum.[ Enbiya, 87]

■ HZ. LUT (A.S.)

" Ey Rabbim! Beni ve ailemi kavmimin yapmakta oldukları şeyden kurtar.[ Şuara, 169]

■ HZ. SÜLEYMAN (A.S.)

" Ey Rabbim! Bana, ana ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı bana ilham et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.[ Neml, 19]

■ HZ. MUHAMMED (SAV)

"Ey mülkün sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin." (Âl-i İmran Suresi, 26-27).