Denizli büyükşehir’den 25 bin temel gıda paketi

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi ramazan ayında da ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Temel gıdaların bulunduğu 25 bin ramazan paketi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya başlandı. Ramazan ayında teslimi tamamlanacak gıda paketleri Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerinin adreslerine götürülerek veriliyor. Ramazan gıda paket teslimlerinin koronavirüs tedbirlerine dikkat edilerek yapıldığı kaydedildi.

RAMAZAN PAYLAŞMAKTIR

RAMAZAN aylarında her gün farklı mahallelerde iftar sofrası kurduklarını, ancak salgın nedeniyle bu geleneğe zorunlu olarak ara verdiklerini kaydeden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Ramazan paylaşmak ve yardımlaşmak demektir. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı bu yıl da yalnız bırakmamak ve bir nebzede olsa ihtiyaçlarını karşılamak için ramazan paketleri hazırladık. Gıda paketlerimizi koronavirüs tedbirlerine uyarak vatandaşlarımıza ulaştırmaya başladık. Kimsesizlerin kimsesi olmaya, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya devam edeceğiz inşallah."

SEBAHATTİN ALP