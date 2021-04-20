Kur’an ayında Kur’an’la buluşalım

Bu yüzden müminler olarak bizler, kulaklarına okuduğumuz ilk ezanla ciğerparelerimizi İslam'a çağırırız. Bu çağrıya fıtratıyla icabet eden her çocuk sevmeyi, inanmayı, güvenmeyi bizden öğrenir. Onların yaratılışını bozmadan ruhunu beslemek bize düşer. Onlara Rabbini ve Peygamberini tanıtmak, ibadet alışkanlığı kazandırmak, güzel ahlak aşılamak bizim görevimizdir. Kur'anı Kerim'i okumak, doğru anlamak ve en güzel şekilde yaşamak hepimiz için hayatın ana gayesi olmalıdır. Zira bizim kurtuluş reçetemiz Kur'an'dır. Bu Yüce Kitap, kendisine inanıp tabi olanları her iki cihanda da saadete ulaştırır. "En doğru yola iletir. İyi davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler."

TERBİYE EN GÜZEL MİRAS

Kur'an'ın rehberliğinde yetişmeleri için çocuklarımızı küçük yaştan itibaren Kur'an'ın temel değerleriyle tanıştırmalıyız. Zira çocukların ruhları Kur'an'ın manevi sofrasına herkesten daha yakındır. Onların körpe zihinleri, masum yürekleri Kitabımızın mesajına herkesten daha açıktır. Ömürlerini Kur'an ile aydınlatmak ve bereketlendirmek istiyorsak, Ramazan bunun tam zamanıdır. Unutmayalım ki çocuklarımızı Yüce Kitabımız ile buluşturmak, hem anne baba olarak görevimiz hem de evlatlarımıza bırakacağımız en büyük mirastır.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v), bu gerçeği şöyle dile getirmiştir: "Hiç bir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır." Allah'ın bizlere büyük bir nimeti olan çocuklarımızı Kur'an'ın rahmet yüklü mesajlarıyla buluşturalım. Yavrularımızın her zerresini ilimle, irfanla, edeple donatalım. Onları Kur'an'sız bırakmayalım. Gönüllerini, zihinlerini ve istikballerini Kur'an ile mamur edelim. Elinde Kur'an, göğsünde iman ile hayatına yön veren samimi Müslümanlar yetiştirmek için Ramazan'ı fırsat bilelim. Allah'ın Kitabına aşina olan, Allah'ın Resûlü'nü örnek alan, dinine vefa ile bağlanan nesiller yetiştirmek için emek verelim. Bu mübarek ayda dünya semasına inen Kur'an'ı önce kendi gönüllerimize sonra da yavrularımızın gönüllerine indirelim. Allah'ın hükümlerinin de bulunduğu ayetlerde bizler için çok önemli örnekler bulunuyor. Bizim yolumuzu aydınlatan ve ibret almamız gereken Kuran ayetlerin Allah kelamı olduğunu unutmayalım. Kuran okumak aynı zamanda bir ibadet, bir zikir ve bir duadır. Hayat rehberimiz olan Allah'ın kelamı Kuran'a hep birlikte sımsıkı sarılıp hiç bırakmayalım.