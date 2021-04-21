Nazilli’de her gün 500 kişiye iftar yemeği

NAZİLLİ Belediyesi, Ramazan ayı boyunca İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde 500 kişilik iftar yemeği hazırlayarak vatandaşların evlerine teslim ediyor. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesindeki tesislerde, usta aşçılar tarafından steril koşullarda hazırlanan yemekler, özel şekilde paketlenerek vatandaşların iftar sofralarıyla buluşuyor. Pandemi sürecinin birlik ve beraberlikle aşılabileceğinin altını çizen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Ramazanda 500 vatandaşımıza iftarda sıcak yemek sunabilmiş olmanın kıvancını yaşıyoruz. Çalışma arkadaşlarımın, mesai arkadaşlarımın tamamına teşekkür ediyorum. Çok güzel bir projeydi. Emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzellerini gelecek senelerde hep birlikte yapacağız" sözlerini kaydetti.

ÜMİT ÖZMEN