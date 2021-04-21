Tire’de TÜGVA’dan Ramazan seferberligi

TÜRKİYE Gençlik Vakfı Tire Şubesi Ramazan seferberliği başlattı. Tire Şube Başkanı Mesut Şaşmaz, dar gelirli aileler için hazırlanan 100 TL'lik gıda kolilerinin bedeli ödenerek yardımseverler adına ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade etti. Ramazan ayı ile birlikte toplumda manevi duyguların da tavan yaptığını hatırlatan başkan Şaşmaz, "Dernek üyesi gönüllü gençlerimiz ile her ihtiyacı olan aileye ulaşmaya çalışıyoruz. Mahalle muhtarları ile yaptığımız toplantılarda ihtiyaç sahiplerini belirledik. Vakıf olarak hazırladığımız gıda kolilerini yardımsever vatandaşlarımız adına ihtiyaç sahiplerinin kapısına kadar götürüyoruz. Bazı günler ise iftar öncesi önceden belirlenen mahallelerde Ramazan pidesi dağıtıyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da dediği gibi gönüllere giriyoruz. Yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerini ulaştırırken mümkün olduğu kadar onları kırmamaya, incitmemeye gayret ediyoruz. Bu yüzden çoğu kez çalışmalarımızı gece sürdürüyoruz" dedi.

NADİR UYSAL