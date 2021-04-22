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Haberler Ramazan Çanakkale'de iftar saat kaçta? 22 Nisan Perşembe iftar vakti...

'de iftar saat kaçta? 22 Nisan Perşembe iftar vakti...

'de iftar saati ne zaman? sorusu Çanakkale'de yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Oruç ibadetlerini yerine getiren milyonlarca Müslüman iftar saatlerini de takip ediyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran Ramazan ayında vatandaşlar yaşadıkları şehirlerin imsakiyelerini de merak ediyor. 2021 il il iftar ve sahur saatlerinin yer aldığı imsakiyeyi yayınladı. Peki Çanakkale'de iftar saat kaçta yapılacak? İşte 22 Nisan Perşembe Çanakkale iftar vakti...

Çanakkale'de iftar saat kaçta? 22 Nisan Perşembe iftar vakti...

22.04.2021, 17:20

Çanakkale'de iftar saat kaçta? sorusu merak ediliyor. 11 aydan daha hayırlı olan Ramazan ayına kavuşmanın sevinci içindeyiz. Dayanışma ve paylaşmanın daha da yoğun yaşandığı Ramazan ayında il il iftar saatleri de merakla araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Ramazan imsakiyesini yayınladı. Peki Çanakkale'de bugün iftar saat kaçta? İşte 22 Nisan Perşembe Çanakkale iftar saati...

ÇANAKKALE'DE İFTAR SAAT KAÇTA?
Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar il il iftar ve sahur saatlerini araştırmaya başladı. Çanakkale'de iftar ve sahurun saat kaçta olduğu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 il il iftar ve sahur saatlerini yayınladı.

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NİKOTİN BANDI ORUCU BOZAR MI?

Nikotin bandı orucu bozmaz. Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına da gelmemektedir (Bak. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî', II, 98; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 366-367).

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