Fırıncı her gün 300 ekmek dağıtıyor

BELÇİKA'NIN başkenti Brüksel'de bir Türk'ün işlettiği fırında, Osmanlı'dan bugüne kadar gelen "askıda ekmek" geleneğini yaşatılıyor. Evere bölgesindeki fırının sahibi Seçkin Dikmen, "askıda ekmek" geleneğini, 3 yıldır hayırseverlerin de yardımıyla uyguluyor. Dikmen, zengin, yoksul, din, dil ayrımı gözetmeden askıda ekmeklerden herkesin faydalanmasını istediklerini söyledi.