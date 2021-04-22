BELÇİKA'NIN başkenti Brüksel'de bir Türk'ün işlettiği fırında, Osmanlı'dan bugüne kadar gelen "askıda ekmek" geleneğini yaşatılıyor. Evere bölgesindeki fırının sahibi Seçkin Dikmen, "askıda ekmek" geleneğini, 3 yıldır hayırseverlerin de yardımıyla uyguluyor. Dikmen, zengin, yoksul, din, dil ayrımı gözetmeden askıda ekmeklerden herkesin faydalanmasını istediklerini söyledi.
Fırıncı her gün 300 ekmek dağıtıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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