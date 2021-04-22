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Haberler Ramazan Fırıncı her gün 300 ekmek dağıtıyor

Fırıncı her gün 300 ekmek dağıtıyor

Fırıncı her gün 300 ekmek dağıtıyor

22.4.2021

BELÇİKA'NIN başkenti Brüksel'de bir Türk'ün işlettiği fırında, Osmanlı'dan bugüne kadar gelen "askıda ekmek" geleneğini yaşatılıyor. Evere bölgesindeki fırının sahibi Seçkin Dikmen, "askıda ekmek" geleneğini, 3 yıldır hayırseverlerin de yardımıyla uyguluyor. Dikmen, zengin, yoksul, din, dil ayrımı gözetmeden askıda ekmeklerden herkesin faydalanmasını istediklerini söyledi.

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