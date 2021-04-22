Muğla'da iftar saat kaçta? 22 Nisan Perşembe Muğla iftar vakti...

Muğla'da iftar saat kaçta? sorusu Muğlalı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayında il il iftar saatleri oruç tutan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il iftar saatlerini paylaştı. Peki bugün Muğla'da iftar saat kaçta? İşte 22 Nisan Perşembe Muğla iftar saati...

MUĞLA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar il il iftar ve sahur saatlerini araştırmaya başladı. Muğla'da iftar ve sahurun saat kaçta olduğu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 il il iftar ve sahur saatlerini yayınladı.

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&NBSP;AĞIZ KOKUSUNU ÖNLEMEK İÇİN AĞIZ SPREYİ KULLANMAK VEYA SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCA ZARAR VERİR Mİ?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.



Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.