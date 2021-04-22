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Haberler Ramazan Ramazan’da kan bağışı çağrısı

Ramazan’da kan bağışı çağrısı

Ramazan’da kan bağışı çağrısı

22.4.2021

TÜRK Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık vatandaşları ramazanda da kan bağışına davet etti. Hastanelerdeki doluluk oranlarının yükseldiğini ve Türkiye'de 300 noktada kan alım çalışmalarının devam ettiğini aktaran Kınık, "Kan ihtiyacı arttı. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi ve ulusal kan stoklarımızın asgari seviyenin altına düşmemesi için vatandaşlarımızın ve kıymetli bağışçılarımızın ramazan döneminde bağışlarına devam etmesi gerekiyor" diye konuştu.

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