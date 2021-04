Ramazan’da şeytan zincire vurulur

Bir ay boyunca huzur içinde oruçlarımızı tutup ibadetlerimizi yerine getirirken birlik beraberlik ve kardeşlik duyguları da en üst seviyeye çıktı. Ramazan ayının rahmet ve bereket ayı olmasıyla birlikte en güzel taraflarından biri de şeytanların zincire vurulmasıdır Yalnız Ramazan ayında bağlanan şeytanlar, hususi şeytanlar değildir; daha zararlı ve şerli şeytanlardır. Herkesin hususi şeytanı ise insanla sürekli beraber bulunmaktadır.



RAMAZAN AHİRET PAZARIDIR

Eğer şeytan insandan ayrılsa o zaman insanın gelişmesi ve yükselmesi durur; ne var ki atmosferin daha nurani ve mânevî iklimle hayat bulması, gönüllerin iman ve Kur'an nurlarına boyanması ve herkesin derecesine göre cesedinden sıyrılıp ruhi bir hayata adım atması sebebiyle Ramazanı Şerif'te bu şeytanların tesirleri ve zararları azalabilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) "Ramazan ayı girince Cennet kapıları açılır, Cehennemin kapıları kapanır ve meredei şeyâtîn zincire vurulur."(Buhari, Savm, 5) buyurmuştur. Hadiste geçen "Merede", inatçılar, direnenler, saldırganlar demektir. Bu ifadeyle, şeytanların en azgınları, ipe-sapa gelmezleri, gözü dönmüşleri kastedilmektedir. Ramazan adeta bir ahiret pazarıdır, uhrevi hasılatın en verimli tarlasıdır, amellerin filizlenmesi için Nisan yağmuru hükmündedir, sair zamanlarda bir Kur'an harfi okuyan kişi on sevap kazanırken, bu zamanda on binlere kadar kazanç artmaktadır. Bundan istifade eden müminlerin elde ettiği büyük kâr, şeytan açısından tam bir felakettir. İnsanları yoldan çıkarmak için her türlü hileye başvuran şeytanın bu ayda elinin kolunun bağlanması bizler için büyük bir rahmet vesilesidir. Ancak Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte şeytanların yeniden serbest mi kalacağını düşünen varsa üzülmesin. Bizler nefis ve şeytanla savaşacağız ki Allah katındaki makamımız artsın. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) de ümmetiyle gurur duysun ve iftihar etsin. Ayrıca öyle ümit ediyorum ki Ramazan ayında istek ve arzulara dur diyerek nefsimizi terbiye ederken ibadet maratonuyla Allah'ın izniyle maneviyat depoladık. Bu sayede inşallah 11 ay rahat edeceğiz.



GÜNÜN DUASI



"ALLAH'IM! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Kötü ahlâktan, nefsânî arzulardan, kötü işlerden ve ayıp şeylerden beni uzaklaştır." (Müslim, Dua, 72; İbn Hıbbân, Ed'ıye)