Kalbinde kibir olan cennete giremeyecek

Bir gün Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem); "Kalbinde, miskal kadarcık bile olsa, 'kibir'den birşeyler bulunan kişi cennete giremeyecektir..." buyurdu. Bu çok önemli bir uyarma idi. Dinleyenler telaşlandı; kendilerini yokladılar; durumu iyice anlayıp gereken tedbirleri almak niyetiyle, endişeli endişeli dediler ki: "Kişi şüphe yok ki elbisesinin güzel olmasını, ayakkabılarının güzel olmasını... sever ve ister (Yani bu da kibirlilik alameti midir?)." Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki: "Allah güzeldir, güzeli sever; asıl kibir, hakkı, gerçeği görmezlikten gelip umursamamak, insanları hor ve hakir görüp tepeden bakmaktır."

DİNİN EN BÜYÜK HEDEFİ

Bu hadîs-i şerîften bize birçok güzel dersler çıkmaktadır: Her şeyden önce anlaşılıyor ki bazı huylar ve davranışlar ile takınılan tavırlar, insanı mahvedebilir. O halde kötü huylarımızı mutlaka bırakmalı, içimizi temiz niyet ve iyi ahlâk ile dışımızı da kibar, asil ve olgun davranışlarla bezemeliyiz. Dinimizin en büyük hedeflerinden biri ahlâki olgunluğu sağlamaktır; zaten Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) de güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildiğini açıkça beyan buyurmuştu. Ayrıca daima hak ve hakikate saygılı olmalı, doğruyu ve hakkı sevmeli, acı da olsa gerçekleri kabul etmeli; kibir ve gururdan dolayı inatçılığı ve muhalefeti bırakmalı; her yerde ve her işte hakkaniyet ölçüsü ile hareket etmeli; haksızlıklara karşı çıkmalı; doğruyu söylemeli; doğru söze itiraz etmemeli; kendimizin ve yakınlarımızın aleyhine bile olsa adaletten ayrılmamalıyız. Allah, kulunun dilini güzel sözlerle; kalbini samimiyet, sevgi, kendisine yönelme ve dayanma ile; organlarını itaatle süslemesini sever.

ALLAH'IN GÜZEL SIFATLARI

Bununla birlikte Yüce Allah, verdiği nimetleri kulunun üzerinde görmeyi de sever. Kulun güzel giyinmesi, bedenini her türlü kirden, pislikten ve çirkinliklerden, aklını kötü düşüncelerden koruması Allah'ın hoşuna gider. Sünnet olmak, tırnakları kesmek, koltuk altlarını ve avret yerlerini temiz tutmak, bedeni güzelliklerin başında gelir. Allah güzel sıfat ve niteliklerle bilinir. Güzel ahlâk, söz ve fiillerle daha iyi tanınır. Bu bize, O'nun özel vasfı olan güzelliği tanıtır. Ardından güzel olan diniyle O'na ibadet edilir. Özetle hadis, bilgi ve pratik gibi iki temel ilkeyi bize kısa ve öz bir biçimde ifade etmektedir.