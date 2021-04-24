Muğla'da iftar saat kaçta? 24 Nisan Cumartesi Muğla iftar vakti...

Muğla'da yaşayan vatandaşlar Muğla iftar saatini araştırıyor. Diyanet işleri il il iftar saatlerinin olduğu imsakiyeyi yayınlamıştı. Peki Muğla'da iftar saat kaçta? İşte 24 Nisan Cumartesi Muğla iftar vakti...

MUĞLA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar il il iftar ve sahur saatlerini araştırmaya başladı. İzmir'de iftar ve sahurun saat kaçta olduğu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 il il iftar ve sahur saatlerini yayınladı.

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DâVûD ORUCU NEDİR?

Bir gün oruç tutup, bir gün tutmamaya "Dâvûd orucu" denir. Bu ismin veriliş nedeni Hz. Dâvûd'un (a.s.) bu şekilde oruç tutmuş olmasıdır. Bu oruca söz konusu ismi bizzat Hz. Peygamber (s.a.s.) vermiş ve faziletini şöyle belirtmiştir: "En faziletli oruç Dâvûd'un tuttuğu oruçtur; o bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı." (Buhârî, Savm, 56; Müslim, Sıyâm, 181). Yine Hz. Peygamber (s.a.s.), "Allah'ın en çok sevdiği oruç Dâvûd Peygamberin orucudur." (Buhârî, Teheccüd, 7) buyurmuştur.