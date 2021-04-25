Altı medrese üstü cami

İZMİR'İN Konak ilçesi Uğur Mahallesinde, 850. Sokak, numara 48 adresinde Salepçioğlu Cami, Salepçioğlu İş Hanının XIX. Yüzyıl sonunda Salepçizade Hacı Mehmet Efendi oğlu Hacı Ahmet Efendi tarafından, Gürcü Emin Efendi nezaretinde mektep ve medrese ile birlikte yaptırılır. Caminin altındaki medrese, yapım sırasında, 1904 yılında açılmış olup, sekiz hücresi bulunmaktaydı. Caminin dış duvarları mermer ve yeşil renkte taşlarla kaplanmıştır.

CAMİNİN MİMARİ YAPISI

ÖNÜNDEKİ son cemaat yeri dikdörtgen planlı olup, oldukça küçüktür. Üzeri üç küçük kubbe ile örtülmüştür. Son cemaat yerinin duvarları da mermerle kaplanmıştır. Giriş kapısının sağ ve solundaki merdivenlerden üst kattaki kadınlar mahfiline çıkılmaktadır. İbadet mekânı kare planlı olup, üzeri pandantifli bir kubbe ile örtülmüştür. Kubbenin içerisi kalem işleri ile bezenmiştir. Bezemede kırmızı, yeşil ve kahverengi ön plana çıkarılmıştır. Mihrap beyaz ve gri renkte mermerden yuvarlak bir niş şeklindedir. Minber de mermer olup, üzeri geometrik desenlerle bezelidir. Cami içerisi alt ve üstte iki sıra pencere ile aydınlatılmıştır. Caminin minaresi yapı ile bağlantısı olmayacak şekilde kuzeydoğuda, taş bir kaide üzerinde, yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir.