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Haberler Ramazan Bir Ayet-i Kerime

Bir Ayet-i Kerime

Bir Ayet-i Kerime

25.4.2021

"EY iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki Allah, her bakımdan zengindir, övülmeye layıktır." (Bakara Sûresi, 267)
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