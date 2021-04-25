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Haberler Ramazan Didim’de örnek Ramazan dayanışması

’de örnek Ramazan dayanışması

Didim’de örnek Ramazan dayanışması

25.4.2021

AK Parti Didim ilçe teşkilatı Ramazan ayı dolayısıyla gönül seferberliği kapsamında İlçe genelinde mahallelerde ziyaretler gerçekleştiriyor. Vatandaşların sorunlarını dinleyen AK Parti heyeti, ihtiyaç sahibi ailelere de yardım kolileri ulaştırıyor. AK Parti Didim İlçe teşkilatı Ramazan ayında mahallelerde hane ziyaretlerini sürdürüyor.

RAMAZAN BOYU SÜRECEK
RAMAZAN ayında belirlenen program kapsamında tüm mahalleler tek tek gezilirken İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, Kadın kolları başkanı Esma Akça ve Gençlik kolları başkanı Melik Vela ile bazı ilçe yöneticileri ziyaretlerde hane sahiplerinin sorunlarını dinleyerek, ihtiyaç sahibi ailelere de yardım kolileri ulaştırıyor. AK Parti İlçe başkanı Maşallah Subaşı Ramazan ayında mahalle başkanlarıyla birlikte her gün bir mahalleye gittiklerini kaydederek, "Günlük 100 haneye ziyaret gerçekleştiriyoruz. Sorunlarını dinliyoruz. Ramazanda 1500 haneye ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca çam sakızı çoban armağanı yardım kolilere ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyoruz. Ramazan ayı boyunca ziyaretlerimiz sürecek" dedi.

■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN

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