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Haberler Ramazan İzmirli İrem, Nihat Hatipoğlu’nu şaşırttı

İzmirli İrem, ’nu şaşırttı

İzmirli İrem, Nihat Hatipoğlu’nu şaşırttı

25.4.2021

KORONA virüs salgını nedeniyle çevrimiçi yapılan sahur programında soruları yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, İzmir'den programa bağlanan İrem Nur Saraçoğlu tarafından "Uzaylılar Müslüman mı?" sorusu yöneltildi. Hatipoğlu bu soruya "Uzayda kimse var mı bilmiyoruz. Uzayda bir hayat varmış gibi bu konuda net bir şey söylemek doğru değil. Kur-an'ı Kerim net bir şey söylemiyor" yanıtını verdi.
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