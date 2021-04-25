Manisa’nın iyilik melekleri yardım kolisi dağıttı

MANİSA'NIN iyilik melekleri olarak bilinen ve her zaman başta kız öğrenciler olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Mübeccel Kafkaslı başkanlığındaki Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi, Ramazan ayında da desteklerini sürdürüyor. Kentte çeşitli mahallelerde bulunan bakkallardaki veresiye borçlarını kapatan iyilik melekleri, 250 aileye de Ramazan kolisi yardımında bulundular. Üyelerin desteğiyle her sene güzel çalışmalara imza attıklarını söyleyen Mübeccel Kafkaslı, "Ramazan ayı süresince elimizden geldiği kadar yardımları koştuk, koşmaya devam edeceğiz. Allah tekrarını nasip etsin. Destek olan herkesten Allah razı olsun" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK