Oruç tutan futbolcuya iftar molası

İNGİLTERE Premier Lig'de Leicester City, West Bromwich'i 3-0 yenerken Wesley Fofana değişikliği gündem oldu. Leicester City'de ilk 11'de oyuna başlayan ve takımın yıldızlarından olan Wesley Fofana, 60. dakikada oyundan çıktı. Yerine Marc Albrighton oyuna dahil oldu. Menajer Brendan Rodgers'ın yaptığı bu değişiklik, İngiltere'de ana gündem maddelerinden biri oldu.

'İNANCINA SAYGI DUYUYORUM'

RODGERS konuyla ilgili olarak, "Fofana oruç tutuyor. Kenara gelip bir şeyler yemesini istedim. Oyuncuların inançlarına saygı duyuyorum" açıklamasını yaptı.