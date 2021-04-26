Denizli'de iftar saat kaçta? 26 Nisan Pazartesi Denizli iftar vakti...

İftar saatleri oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet, il il iftar saatlerinin olduğu imsakiyeyi Ramazan başlangıcında paylaştı. Peki Denizli'de iftar bugün saat kaçta? İşte 26 Nisan Pazartesi Denizli iftar vakti...

DENİZLİ'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar il il iftar ve sahur saatlerini araştırmaya başladı. Denizli'de iftar ve sahurun saat kaçta olduğu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 il il iftar ve sahur saatlerini yayınladı.

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YIKANMAK ORUCU BOZAR MI?

Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan'da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220).