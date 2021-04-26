Hem cami hem de ilim yuvası kestanepazarı cami

1663 yılında Eminoğlu Hacı Mehmet Ağa tarafından yaptırılmış olan Kestanepazarı, aynı zamanda bir ilim yuvasıdır. İzmir İmam Hatip'in de kurulmasında çok etkisi olmuş rahmetli Raif Cilasun ve daha bir çok mübareğin çabalamaları ile 20. yüzyılın ortalarından beri dini çalımaların erkezlerinden biridir. Kesme taştan yapılan caminin önünde üç kubbeli bir son cemaat yeri bulunuyor

MİNARESİ TEK ŞEREFELİ

İBADET mekânı kare planlı olup üzerini merkezi tromplu bir kubbe örtüyor. Caminin dış kenarları saçak hattından yüksek yuvarlak kemerli dışa taşkın birer pencere ile aydınlatılmıştır. Bunun dışında ibadet mekânı iki sıra halinde pencerelerle aydınlatılmıştır. Bunlardan alt sıradakiler yuvarlak kemerli olup ikinci sıra pencereler daireler halindedir. Caminin içerisi XVIII. yüzyıla tarihlenen kalem işleri ile bezenmiştir. Kesme taş kaideli minaresi yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir.