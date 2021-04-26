İzmir iftar vakti 26 Nisan Pazartesi!

İzmir'de iftar saat kaçta? İzmir iftar saati sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Diyanet İşleri il il iftar saalterinin olduğu imsakiyeyi Ramazan başlangıcında paylaşmıştı.İşte 26 Nisan Pazartesi İzmir iftar saati...

İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar il il iftar ve sahur saatlerini araştırmaya başladı. İzmir'de iftar ve sahurun saat kaçta olduğu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 il il iftar ve sahur saatlerini yayınladı.

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UNUTARAK YEMEK İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).