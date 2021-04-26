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Haberler Ramazan Konservatuvarda öğrendi Aydın’da ney atölyesi açtı

Konservatuvarda öğrendi Aydın’da ney atölyesi açtı

Konservatuvarda öğrendi Aydın’da ney atölyesi açtı

26.4.2021

ANKARA'DA üniversite eğitimi sırasında bir ustanın yanında ney yapmayı öğrenen Muammer Eliyatkın (25), Aydın'ın Efeler ilçesinde 6 ay önce atölye açtı. Yaptığı neyleri Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerine de pazarlayan Eliyatkın, bir yandan öğrencilere ney kursu veriyor.

ÜLKELERE GÖNDERİYOR

EVLİ ve 1 çocuk babası ney ustası ve müzik öğretmeni Muammer Eliyatkın, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda eğitim gördüğü sırada müzik aleti neye merak sardı. Ankaralı ney ustasının yanında eğitim alan Eliyatkın, 4 yıllık eğitimini bitirdikten sonra Ankara'da açtığı ney atölyesini 1 yıl sürdürdü. Eliyatkın, 6 ay önce memleketi Aydın'a dönerek Efeler ilçesinde ney atölyesi açtı. Eliyatkın, yaptığı neyleri başta Türkiye'nin dört bir yanına yollarken; Tanzanya, İsviçre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Meksika gibi dünya ülkelerine de gönderiyor. Eliyatkın, yaptığı neyleri kalitesine göre tanesi 250 ile 1250 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyor. Aynı zamanda okullarda öğrencilere ney kursları da veren Eliyatkın, amacının bu enstrümanı daha da yaygın hale getirmek olduğunu söyledi.

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