Ramazan ayında örnek dayanışma

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, ramazan ayındaki yardımların yerine ulaştırılması ve koronavirüs salgını nedeni ile ekonomik sıkıntı yaşayanlara destek amacıyla düzenledikleri 'zimem defteri' projesi kapsamında 29 bin 500 vatandaşın 5 milyon 200 bin TL borcunun kapatıldığını söyledi. Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan 'zimem defteri' projesi kapsamında merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki 81 mahalledeki 400 bakkal ve 120 fırın, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ziyaret edildi. Ekipler tarafından, vatandaşların borçlarının yazıldığı 735 veresiye defteri tutanakla alınarak, ödemesi yapıldı. Ödeme yapılan esnaf ise iş yeri camlarına borçların ödendiğine dair afişler asarak defterlerini yetkililere teslim etti.