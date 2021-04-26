Ramazan’da geleneksel bir lezzet “Tatlı Maya”

DENİZLİ'NİN Buldan ilçesinde asırlardır geleneksel olarak yapılan nohut mayasından elde edilen "Tatlı maya" ekmeği bu yılda sofraları süslendirdi. Hem ekmek olarak hem de tatlı olarak tüketilebilen Tatlı maya ekmeğine ilgi giderek artıyor. Ramazan aylarında Buldan ilçesinde fırınlarda ve evlerde özel olarak hazırlanan nohut mayası ile yapılan ekmekler, bu yılda sofraları süslemeye devam ediyor.

BULDAN'A HAS BİR LEZZET

RAMAZAN sofralarının vazgeçilmez tatlılarından olan Tatlı maya imalatını sürdüren 42 yıllık fırıncı Mehmet Gökçe, bu yıl ilginin arttığını dile getirerek; "Eski ustalarımdan Buldan'ın geleneksel lezzetlerinden olan Tatlı mayayı 25 yıldır yapıyorum. 400 gramlık ve 1100 gram olarak iki şekilde imalatını yapıyorum. Tatlı maya Buldan'a has bir lezzettir. 150 gram yerli çiğ nohutu kırarak 15 gram tuz ilave ederek kaynar suyu silme olacak şekilde bir kavanoz ile dolduruyorum. Sıcak bir yerde mayalanmaya bırakıyorum. Buğday unundan hazırladığım hamuru elde ettiğimiz nohut suyu ile yoğurup kabarmaya bırakıyorum. Kabardıktan sonra kesip çevirerek kalıplara koyuyorum. Hamur dinlendikten sonra pişmesi için fırına veriyorum" dedi.