Temizlik imandandır

Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, dinimizin temizliğe olan bakış açısını Yeni Asır'a anlattı. İslam'ın temel kaynaklarında temizliğe riayet edenlerin övüldüğünü ve Yüce Allah'ın sevgisini kazanacaklarının bildirilmekte olduğunu söyleyen İsa Gürler, "Sevgili Peygamberimiz, temizliğin imanın yarısı olduğunu buyurmuştur. Bu sözüyle de temizliğin önemini en çarpıcı bir şekilde ifade etmiş. Temizliği, insanı hem bu dünyada hem ahirette mutlu kılacak imanın yarısı saymış. Bu kutsal ölçüye göre, insanın bedeni, yediği içtiği, giydiği, kullandığı eşya, oturduğu ev, teneffüs ettiği hava, yürüdüğü cadde veya sokak, dinlendiği yeşil alan, taşıdığı duygular... Ve bizatihi kendisi temiz olmalı" diye konuştu.



ALLAH'IN İNSANDAKİ HAKKI

"Temiz olmak, tertipli, düzenli olmak, kişinin hem kendisiyle hem de çevresiyle barışık olmasının, kendine ve sosyal çevresine karşı saygınlığının bir gereğidir" diyen İsa Gürler, sözlerine şöyle devam etti: Sevgili Peygamberimiz bir gün üstü başı pejmürde, saçı başı dağınık ve kirli birini görünce; "Bu adam elbisesini, saçını başını temizleyecek bir şey bulamamış mı?" diyerek ikaz etmiş, "Saçı olan ona iyi baksın, özen göstersin" buyurmuş. Hz. Peygamber tuvalete girip çıktıktan sonra, uyanır uyanmaz ilk iş olarak ellerin güzelce yıkanmasını emretmiş. Öksürüldüğü veya hapşırıldığı zaman ağızdan çıkan tükürük zerreciklerinin etrafa yayılmaması için ağzın kapatılmasını istemiş. Yemekten önce ve sonra ellerin ve ağzın yıkanmasını emrederek "Yemeğin bereketi yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktır", "Dişleri fırçalamak ağzı temizler ve Allah'ı hoşnut eder" buyurmuştur. Yine Hz. Allah'ın insan üzerindeki hakkıdır" buyurarak vücut temizliğinin, kişisel tercihlerin ötesinde dini bir yükümlülük olduğuna dikkat çekmiş.



TERTİP VE DÜZEN SAHİBİ OLMAK

Peygamberimiz namaz ve benzeri ibadetleri yerine getirmek amacıyla abdest aldığı gibi diğer zamanlarda da mümkün mertebe abdestli olmaya özen göstermiş. Ashabını bununla yükümlü tutmamış ancak onların da bunu uygulamalarından hoşnut olmuş, "Bir müslüman abdest alıp yüzünü yıkadığında gözüyle işlediği günahları, elleri ve ayaklarını yıkadığında bunlarla işlediği günahları suyun damlalarıyla birlikte akar gider ve o tertemiz olur" buyurmuş. Sevgili Peygamberimiz; "Allah güzeldir güzeli sever, Allah temizdir temizi sever." buyurmuş sonra da çevrenin temiz tutulmasını emretmiş. "Evlerinizin önünü temiz tutunuz", "Nefrete sebep olan, halkın gelip geçtiği ve gölgelendiği yerleri kirletmekten sakının" buyurmuş. "Rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmak bir sadakadır" buyurmak suretiyle de çevreyi temiz tutmanın, tertip ve düzenini sağlamanın insana sevap kazandıran bir davranış, bir iyilik olduğunu bildirmiştir.





KİRLETEN DEĞİL TEMİZLEYEN OLALIM

ALLAH'IN en üstün, en şerefli bir varlık olarak yarattığı insana yakışan, her bakımdan temiz olması, hem maddi hem manevi temizliğe riayet etmesidir. Öyleyse "Temizlik imanın yarısıdır" sözünü sadece dilde bırakmayalım. Hayatımızda uygulayalım. Bedenimizin, elbisemizin, evimizin, temizliğine nasıl itina ile dikkat ediyorsak, bu titizliğimizi sokaklarımızı caddelerimiz, yeşil alanlarımız için de gösterelim. Çevreyi kirleten değil, temizleyen olalım. Fidanları yok eden değil diken olalım.



KALBİMİZİ KİRLETMEYELİM

AYRICA kötü niyet ve kötü duygularla kalbimizi kirletmeyelim. Sevgi, şefkat, merhamet, hoşgörü gibi iyi duygularla süsleyelim. Haram olan şeyler yiyip içerek midemizi kirletmeyelim. İftira, yalan, dedikoduyla, çirkin sözlerle, hakaret içerikli, kalp kırıcı, gönül incitici sözlerle dilimizi kirletmeyelim. Gıybet ve dedikodu gibi şeyler dinleyerek kulağımızı kirletmeyelim. Başkalarının hak ve hukukuna göz dikerek, başkalarına kem gözle bakarak gözümüzü kirletmeyelim. Çevremizdeki insanları kıran, hor gören değil, sevgiyle, saygıyla, anlayış ve hoşgörüyle yaklaşan olalım. Sosyal hayatta nezafet, nezaket, nezahet içinde olmaya çalışalım. Bir beşer olarak işlemiş olduğumuz günahlardan dolayı tövbe edelim. Elbisemiz, bedenimiz, evimiz, çevremiz, kalbimiz, içimiz dışımız tertemiz olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun.



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