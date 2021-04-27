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Haberler Ramazan Bir Ayet-i Kerime

Bir Ayet-i Kerime

Bir Ayet-i Kerime

27.4.2021

"SADAKALAR (zekatlar), Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekât toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlarla (özgürlüğüne kavuşturulacak) köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir." (Tevbe Sûresi, 60)
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