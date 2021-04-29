Tam kapanmada camilerimiz açık

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs salgını (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugün akşam saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar devam edecek tam kapanma sürecinde camilerde cemaatle namaz kılınacağını belirterek, "Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız camilerde kılınacak." ifadelerini kullandı.



17 GÜN SÜRECEK

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Erbaş, Diyanet TV'de yayımlanan "İyilik Vakti" programına konuk oldu. Programda bir konuşma yapan Erbaş, tam kapanma sürecine ilişkin şunları kaydetti: "Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah."