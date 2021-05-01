‘Alo fetva’ hattına yogun ilgi

SİVAS'TA Ramazan ayında 'Alo Fetva Hattını' arayanların sayısı katlanarak arttı. Gelen yoğun çağrılara cevap verebilmek için hatta görevli personel sayısı arttırıldı. Sivas İl Müftülüğü tarafından yaklaşık 3 yıl önce oluşturulan "Alo Fetva Hattı" ile vatandaşların soruları cevap buluyor. Pandemi sebebiyle 1 erkek 1 kadın din görevlisinin nöbetleşerek görev yaptığı Fetva Hattında Ramazan ayı dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Alo Fetva Hattına büyük ilgi gösteren vatandaşlar din görevlilerine Ramazan ayında en çok zekat ile ilgili sorular yöneltti. Bir diğer çok sorulan soru ise "Covid-19 aşısı orucu bozar mı" oldu. Din görevlilerine sorulan en ilginç sorular ise; "Balık tutmak orucu bozar mı?", "Sakal tıraşı olmak orucu bozar mı?" gibi sorular oldu.