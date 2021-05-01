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Haberler Ramazan Sındırgı’da öksüz ve yetimlerin yüzü güldü

’da öksüz ve yetimlerin yüzü güldü

Sındırgı’da öksüz ve yetimlerin yüzü güldü

1.5.2021

YETİM ve kimsesizlerin öncelikte tutulduğu Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu yılda yeni bir proje hayata geçirildi. Öksüz ve yetim çocuklar isteklerini Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'a iletti. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın özellikle önem verdiği gönül belediyeciliği kapsamında birçok sosyal projenin yanında öksüz ve yetimler hiçbir zaman unutulmuyor. Her yıl gerçekleştirilen toplu etkinliklerin yerini bu yıl da pandemi nedeniyle evlere kadar ulaşan hizmetler aldı. Ramazan ayı öncesinde Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, ilçe genelindeki öksüz ve yetim öğrencilere hayallerini belirtmelerini isteyen bir mektup yazarak cevaplamalarını istedi.

MUTLULUK DOLU ANLAR
GELEN mektupları teker teker okuyan başkan Yavaş, çocukların hayallerin yerine getirilmesi için kolları sıvadı. Hayallerinde kimi çocuklar Başkan Yavaş ile tanışmak, yemekte buluşmak gibi istekler sunarken, kimisi laptop, bisiklet, tablet, oyuncak gibi isteklerini yazdı. Başkan Yavaş, çocukların tüm isteklerini yerine getirdi.

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