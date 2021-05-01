TİKA, Özbekistan’a gıda yardımı yaptı

TÜRK İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Özbekistan'daki ihtiyaç sahibi 4 bin 631 aileye gıda yardımında bulundu. TİKA Taşkent Program Koordinatörlüğü, ramazan dolayısıyla Özbekistan'ın 14 bölgesindeki ihtiyaç sahibi 4 bin 631 aileye temel gıda maddelerinden oluşan yardım kolisini Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi bünyesindeki "Vaqf Yardımlaşma Fonu" aracılığıyla ulaştırdı.

ERENLER SOFRASI PROGRAMI

TİKA'NIN "Erenler Sofrası" programı kapsamında dağıtılan toplam 77,3 ton ağırlığındaki gıda yardım paketlerinde un, ay çiçek yağı, pirinç, çay ve şeker gibi 10 çeşit gıda ürünü bulunuyor. TİKA Taşkent Program Koordinatörü Cemalettin Tüney, yaptığı açıklamada, mübarek ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirdikleri yardımların ülkenin tüm illerindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını belirterek bunların ulaştırılmasında Özbekistan'ın Vakıf Yardımlaşma Fonunun destek sağladığını kaydetti.