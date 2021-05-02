Olgun bir mümin komşuya iyilik eder

Aynı apartmanda, aynı sokakta yan yana, karşı karşıya birlikte yaşadığımız, ev halkımızdan sonra yüzlerini en çok gördüğümüz komşularımız, hayat telaşı içinde unutulmayacak kadar değerli ve önemlidir. Öyle ise hiçbir ayrım gözetmeksizin komşularımızı bir parçamız olarak görelim.

Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, İslam dininin komşu haklarına bakış açısını ayet ve hadisler ışığında Yeni Asır'a anlattı. Apartman hayatı yaşanan günümüzde daha da önem kazanan komşuluk ilişkileri üzerinde yüce dinimizin özenle durmuş ve komşuluk ilişkilerine dair hayati prensipler getirdiğini belirten İsa Gürler, şunları söyledi : Kur'an-ı Kerim'de komşulara iyilik yapmak emredilmiş, Nisa Suresi'nin 36. ayetinde, "Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez" buyrulmuştur.

İMANIN BİR GEREĞİ

Toplumun huzur ve mutluluğu insan ilişkilerinde sevgi, saygı, hoşgörü, şefkat ve merhamet gibi ilkelerin hakim kılınmasıyla mümkündür. Komşuluk ilişkileri bir bakıma toplum hayatının düzen ve huzurunun başlangıç noktasıdır. Bu konuda yapılacak hak ihlalleri sudaki iç içe daireler gibi yaygınlaşır, zamanla çevreyi ve toplumu da etkisi altına alır. Birbirlerini sevip saymayan, birbirlerinin hak ve hukukuna riayet etmeyen, birbirlerini rahatsız etmekten, birbirlerine zarar vermekten kaçınmayan insanların barındığı apartman ve mahallelerde huzur olur mu? Hz. Peygamber, komşular arasında güven ortamını bozucu dedikodu, ara bozuculuk, iftira gibi davranışları yasaklamış, müslümanın elinden ve dilinden diğer insanların zarar görmediği, komşularıyla ve diğer insanlarla iyi ilişkiler kurabilen bir kişiliğe sahip olması gerektiğini vurgulamış, bir çok hadisinde olgun mümin olmanın yolunun komşularımızla ilişkilerimizi iyi tutmaktan geçtiğini belirtmiştir. Nitekim Hz. Peygamber; "Yanı başındaki komşusu açken tok yatan olgun mümin olamaz", "Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin veya sussun. Allah'a ve ahire gününe iman eden komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin.", "Yapacağı fenalıklardan komşusu güven içinde olmayan kimse cennete giremez" buyurmuştur.

HZ. CEBRAİL'İN TAVSİYESİ

Bir başka hadisinde Sevgili Peygamberimiz; "Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki, bu sıkı tavsiyeden komşuyu komşuya mirasçı kılacağını zannettim" buyurmuştur.Bu ayet ve hadislerden ilham alarak atalarımız; "Komşu hakkı Tanrı hakkı" demişlerdir. Ancak ne yazık ki çağımızda hızlı kentleşme, göçler, nüfus yoğunluğunun artması gibi unsurlarla, dünyevileşme, bireysellik, bencillik, insanların tutkularına esir olması gibi olumsuzluklar, insan ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiş, komşuluk ilişkilerinde de sarsıntıya yol açmış, komşuluk ilişkileri eski canlılık ve eski gücünü kaybetmeye başlamıştır.

KOMŞULARIN EN HAYIRLISI

AYNI apartmanda, aynı sokakta yan yana, karşı karşıya birlikte yaşadığımız, ev halkımızdan sonra yüzlerini en çok gördüğümüz komşularımız, hayat telaşı içinde unutulmayacak kadar değerli ve önemlidir. Öyle ise hiçbir ayrım gözetmeksizin komşularımızı bir parçamız olarak görelim. Selamlaşalım, tanışalım, kaynaşalım, yardımlaşalım. Sevinç ve üzüntülerini paylaşalım. Komşularımızın hak ve hukukuna riayet edelim. Özel hayatına saygı gösterip sırlarını ifşa etmeyelim. Elimizle, dilimizle, davranışlarımızla onlara zarar vermekten, onları rahatsız etmekten kaçınalım. Sevgi, saygı ve nezaketle davranalım. Komşularımıza daima iyilik edelim. Yazımızı da Hz. Peygamber'in şu hadisiyle sonlandıralım; "Allah katında komşuların en hayırlısı komşularına en çok iyilik eden kimsedir."