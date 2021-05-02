TÜGVA’dan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilciliği Ramazan ayını büyük bir heyecanla geçiriyor. İzmir'in hemen her ilçesinde Ramazan'da da faaliyet gösteren TÜGVA, her gün birbirinden güzel ve anlamlı çalışmalarla vatandaşların yanında olduğunu gösteriyor. Ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak paylaşmayı ön plana çıkaran TÜGVA İzmir, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara erzak yardımında bulunmaya devam ediyor.

"HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

KONUYLA ilgili konuşan TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Mesut Öndeş "İçerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan-ı Şerif'te de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza başta erzak, gıda olmak üzere taleplerine göre yardımlarda bulunduk ve bulunmaya da devam ediyoruz. Bizler bu yardımları yaparken hayırseverlerimizden de destek alıyoruz. Onların hayırlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz" diye konuştu.