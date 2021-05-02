  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ramazan TÜGVA’dan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı

’dan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı

TÜGVA’dan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı

2.5.2021

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilciliği Ramazan ayını büyük bir heyecanla geçiriyor. İzmir'in hemen her ilçesinde Ramazan'da da faaliyet gösteren TÜGVA, her gün birbirinden güzel ve anlamlı çalışmalarla vatandaşların yanında olduğunu gösteriyor. Ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak paylaşmayı ön plana çıkaran TÜGVA İzmir, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara erzak yardımında bulunmaya devam ediyor.

"HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"
KONUYLA ilgili konuşan TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Mesut Öndeş "İçerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan-ı Şerif'te de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza başta erzak, gıda olmak üzere taleplerine göre yardımlarda bulunduk ve bulunmaya da devam ediyoruz. Bizler bu yardımları yaparken hayırseverlerimizden de destek alıyoruz. Onların hayırlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TÜGVA’dan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.