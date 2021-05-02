  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ramazan Türkistan’dan balkanlara Türklerde Tasavvuf

’dan balkanlara Türklerde

Türkistan’dan balkanlara Türklerde Tasavvuf

2.5.2021

KÖŞE yazarımız Prof. Dr. Mehmet Demirci'nin yeni bir kitabı çıktı: "Türkistan'dan Balkanlara Türklerde Tasavvuf." Milletimizin İslamiyet'i kabulünde tasavvuf inanışının rolü büyüktür. Bu inanışın mensupları yapıcı, dinamik, Yaradan'dan dolayı yaradılmışı seven zengin gönüllü olgun insanlardır. Münzevi değil, hayatın içindedirler. Ziraatla, imarla, ilim-irfanla ve gerektiğinde kılıç kuşanıp cephede savaşla meşgul olmuşlardır. Bunların başlıca görevi gönülleri fethetmektir. Bu durum Anadolu'nun fethinden sonra aynı hızla Balkanlarda da devam etmiştir. Mehmet Demirci, kitabında Türkistan, Anadolu ve Balkanlarda tasavvuf mensuplarının faaliyetlerini anlatmaktadır. (Post yayını, 2021)
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkistan’dan balkanlara Türklerde Tasavvuf haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.