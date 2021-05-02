KÖŞE yazarımız Prof. Dr. Mehmet Demirci'nin yeni bir kitabı çıktı: "Türkistan'dan Balkanlara Türklerde Tasavvuf." Milletimizin İslamiyet'i kabulünde tasavvuf inanışının rolü büyüktür. Bu inanışın mensupları yapıcı, dinamik, Yaradan'dan dolayı yaradılmışı seven zengin gönüllü olgun insanlardır. Münzevi değil, hayatın içindedirler. Ziraatla, imarla, ilim-irfanla ve gerektiğinde kılıç kuşanıp cephede savaşla meşgul olmuşlardır. Bunların başlıca görevi gönülleri fethetmektir. Bu durum Anadolu'nun fethinden sonra aynı hızla Balkanlarda da devam etmiştir. Mehmet Demirci, kitabında Türkistan, Anadolu ve Balkanlarda tasavvuf mensuplarının faaliyetlerini anlatmaktadır. (Post yayını, 2021)

DİĞER