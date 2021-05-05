İhtiyaç sahiplerine yardım eli

AYDIN Ülkü Ocakları Ramazan aydında ihtiyaç sahibi ailelere ramazan paketi dağıttı. Sosyal medyadan açıklamada bulunan Aydın Ülkü Ocakları Başkanı Tayfun Şan, "Her yıl Mübarek Ramazan'ın gelmesiyle mutluluk ve huzur mevsimine giriyoruz.

ALLAH RIZASI İÇİN

NEFİSLERİMİZİ terbiye etmenin, gönüllerimizi arındırmanın ayıdır, Ramazan ayı. Bu ay, aynı zamanda infak ayıdır. İnfak, Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla inançlı insanların kendi servetinden harcama yapmasıdır. Kardeşinin gönlünü yapması, olmayana yardım etmesi, olana da ikram etmesidir. Ne mutlu, bizlere ki Vatanını, Milletini düşünen, Gönül Erleriyle birlikte her sene Ramazan ayında İhtiyaç Sahibi ailelere Aydın Ülkü Ocakları olarak yardım ulaştırabiliyoruz. Gönül köprüsü oluşturup, gönüllere girmeye çalışıyoruz. Sadece karınları değil, gönülleri de doyurmaya çalışıyoruz" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ