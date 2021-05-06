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Haberler Ramazan Hac ibadeti, bu yıl da yapılamayacak iddiası

Hac ibadeti, bu yıl da yapılamayacak iddiası

Hac ibadeti, bu yıl da yapılamayacak iddiası

6.5.2021

SUUDİ Arabistan'ın bu sene de ülke dışından gelenlere hac ibadetini yasaklayacağı iddia edildi. Reuters, ismini vermediği iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'ın, diğer ülkelerden gelecek hacı adaylarına Covid-19'un yayılması riskinden dolayı hac ibadetini yasaklamayı planladığını belirtti. Haberde, Suudi Arabistan, Covid-19 vakalarının küresel olarak artması ve yeni varyantların ortaya çıkması konusunda endişelerin artması nedeniyle, diğer ülkelerden gelen hacı adaylarını kabul etmemeyi planladığı bildirildi.

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