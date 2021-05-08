Günün duası

HZ. Ayşe (r.a.), Peygamber Efendimiz'e: "-Ey Allah'ın Resûlü! Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?" diye sormuş, Efendimiz de: "Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!" diye dua et!" buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)

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