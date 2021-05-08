İmam hatiplilerden her gün 700 sofra

İZMİR'DE İmam Hatipliler Derneği'nin (İMHAD) Saraybosna'da Osmanlı döneminden kalan aşevinden esinlenerek 5 yıl önce kurduğu aşevinde günlük 700 kişi için sıcak yemek ve 2 bin ekmek üretiliyor. Dernek tarafından öğrencilerin ve ihtiyaç sahiplerinin yemek ihtiyacının karşılanması için kurulan aşevi, ramazanda en yoğun günlerini geçiriyor. Gönüllülerin de bulunduğu 20 kişinin çalıştığı imalathanede her gün 700 ihtiyaç sahibi için sıcak yemek pişiriliyor.

500 YILLIK GELENEK

İMHAD Başkanı Burhanettin Kansızoğlu, bu yola çıkmalarında en önemli vesilelerden birinin Saraybosna'ya yaptığı ziyaret olduğunu anlattı. Mostar kentinde gittiği Stari Grad Aşevi'nin 500 yıllık bir tarihi olduğunu duyduğunu, her gün 2 bin 500 kişiye yemek çıkarıldığını öğrendiğini belirten Kansızoğlu, "Bu çalışmaya başlarken bizi tetikleyen sebeplerden biri Mostar'da ecdadımızın yaptığı imalathanedir. Ecdadımızın gelirinin ihtiyaç sahiplerine harcanması için kurduğu aşevinin 500 yıldır ayakta hizmete devam ettiğini gördüm." dedi.