Günün duası

"ALLAH'IM! Bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl (son nefesime kadar beni sağlıklı eyle). Halîm ve kerim olan Allah'tan başka ilâh yoktur. Ulu Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur." (Tirmizî, De'avât, 67)
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