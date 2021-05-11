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Haberler Ramazan Özil’den Suriyeli yetimlere iftar

Özil’den Suriyeli yetimlere iftar

Özil’den Suriyeli yetimlere iftar

11.5.2021

FENERBAHÇE'NİN yıldız oyuncusu Mesut Özil, Türk Kızılay tarafından Suriye'nin İdlib kentinde kurulan Taybe Yetimhanesi'nde kalan çocuklar ile ailelerine Razaman ayı boyunca iftar yemeği dağıttı.

Günde 567 kişiye iftar yemeği veren Özil,yetim çocukları, Ramazan Bayramı'nda da çeşitli hediyeler göndererek sevindirecek.İdlib'deki Kızılay Lojistik Merkezi'nde kurulan aşevindeki kazanlarda, günlük 4 bin kişilik yemek hazırlanırken, bunun 567 kişilik kısmı Özil'in bağışı ile yapılıyor.

Hijyen kurallarına çok dikkat edilerek hazırlanan yemekler, üzerinde 'Mesut Özil' yazılı yemek kaplarına konularak dağıtıma hazır hale getiriliyor. Yemekler, iftar saatine yakın araçlarla Taybe Yetimhanesi'ne götürülüyor. Buradan da Kızılay görevlileri tarafından yetimhanedekiler ile çevre kamplarda kalanlara dağıtılıyor. Yetimhanede çocuklar için iftar sofrası kuruluyor.

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