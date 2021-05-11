Tire Müftülüğü, vatandaşların bakkallara olan borçlarını ödedi

PANDEMİ nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan dar gelirli vatandaşların bakkallardaki veresiye borçlarını ödemeye çalıştıklarını belirten Tire Müftüsü Abdullah Kır, "Diyanet Vakfı Tire Şubesi'ne yapılan bağışlarla gerçekleştirilen proje kapsamında örnek bir uygulamaya imza attık" dedi.

İZMİR Tire'de, müftülük Ramazan Bayramı öncesi dar gelirli vatandaşları sevindirdi. Pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan dar gelirli vatandaşların borçlarının bir bölümünü güçleri yettiğince ödemeye çalıştıklarını belirten Müftü Kır, "Hayırseverlerin, Diyanet Vakfı Tire Şubesi'ne yaptığı bağışlarla gerçekleştirilen proje kapsamında örnek bir uygulamaya imza attık. Hem küçük esnaf hem de esnafa borcu olan vatandaşımızın bir nebze de olsa rahatlamasını hedefledik" dedi.

■ NADİR UYSAL