Türkiye sınırlarına inşa edilen ilk cami

HABİB-İ Neccar Camisi, Antakya'da bulunan en önemli tarihi camilerden bir tanesidir. Yapı, Roma dönemine ait olan bir tapınağın üzerine inşa ettirilmiştir. Caminin adını aldığı Habib-i Neccar ismi, Kuran ve İncil' de geçer. Bu özelliğiyle de oldukça etkileyicidir. Caminin içinde en dikkat çeken unsurlardan biri ise Hz. Muhammed (S.A.V)'in sakalı şerifinin sergileniyor olmasıdır. Camiye ismini veren Habib-i Neccar, hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar için önemli bir zat olup rahmet ve saygıyla anılır. Halife Hz. Ömer'in ordularınca yapılmıştır.

YASİN SURESİ'NDE GEÇİYOR

HAÇLILAR tarafından fethedilip iki kez kiliseye çevrilir. Ancak; cami, Selçuklularca alındıktan sonra tekrar cami yapılır. Tarihi camiler listesinde son derece önemli bir yere sahiptir. Habibi Neccar Camisi, Antakya'nın 638 yılında Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa edilmiştir. Bugünkü Türkiye sınırları içerisinde inşa edilen ilk cami olduğu kabul edilmektedir. Kurtuluş Caddesi'nde bulunan cami Hz. İsa'nın havarilerine ilk inanan ve bu uğurda canını veren bir Antakyalı'nın adını taşımaktadır.

Bu olay Kur'an-ı Kerim'de Yasin Suresi'nde geçmektedir.