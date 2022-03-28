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Haberler Ramazan İlk oruç hangi gün tutulacak? 2022 Ramazan ayı başlama tarihi...

İlk oruç hangi gün tutulacak? 2022 Ramazan ayı başlama tarihi...

Mübarek Ramazan ayının başlamasına sayılı gün kaldı. İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan için hazırlıklar başladı. Peki 2022 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2022 Ramazan ayı başlangıç tarihi...

28.03.2022, 13:30 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022, 13:30

İlk oruç hangi gün tutulacak? 2022 Ramazan ayı başlama tarihi...

2022 Ramazan ayı başlangıç tarihi araştırılıyor. Bu yıl Nisan ayına gelen Ramazan için hazırlıklar da şimdiden başladı. Mübarek Ramazan ayını oruç ibadeti ile geçirecek olanlar 'İlk sahur ve ilk oruç ne zaman?' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 2022 Ramazan ayı başlanma tarihi...

2022 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? İLK ORUÇ HANGİ GÜN?

Ramazan ayı, 2 Nisan Cumartesi günü başlıyor. İlk oruç 2 Nisan Cumartesi günü tutulacak. 2 Mayıs Pazartesi günü sona eriyor.

2022 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNLER?

1. Gün : 2 Mayıs 2022 Pazartesi
2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı
3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

RAMAZAN'I KARŞILAMAK İÇİN ORUÇ TUTULUR MU?
Hz. Peygamberin (s.a.s.) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu (Buhârî, Savm, 52; Müslim, Sıyâm, 173-179) bilinmektedir. Ancak Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu uygulamasını, Ramazan'ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir. Ramazan'ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dinî bir dayanağı yoktur. Ramazan ayı girmediği hâlde, Ramazan'ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan'dan bir veya iki gün önce oruç tutmak da mekruhtur. Dinî ıstılahta bu güne "şek günü" denilir. Ancak, Ramazan'ı karşılama niyeti olmaksızın şek gününde oruç tutulmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), "Ramazan'ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun." (Buhârî, Savm, 14; Müslim, Sıyâm, 21) buyurmuştur.

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