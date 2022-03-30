İzmir imsakiye takvimi! İzmir’de ilk iftar ve ilk sahur saat kaçta? 2022 Diyanet İzmir iftar ve sahur saati...

İzmir iftar ve sahur saatleri merakla araştırılıyor. İslam alemi için en önemli aylardan olan ve Kadir Gecesi'ni de içerisinde barındıran Ramazan ayında en çok araştırılanların başında iftar ve sahur saatleri geliyor. Peki bu sene İzmir'de ilk iftar ve ilk sahur saat kaçta? İşte Diyanet'in takvimine göre 2022 İzmir iftar ve sahur saati...

İZMİR'DE İLK SAHUR VE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

İzmir başta olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerin 2022 yılı İmsakiye takvimini yayınladı. İzmir 2022 İmsakiyesine göre ilk imsak vakti saat 05:25'da giriyor. İzmir ilk iftarı da 2 Nisan cumartesi akşamı saat 19:42'de açacak.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bir aylık oruç ibadeti 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

RAMAZAN'I KARŞILAMAK İÇİN ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu (Buhârî, Savm, 52; Müslim, Sıyâm, 173-179) bilinmektedir. Ancak Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu uygulamasını, Ramazan'ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir. Ramazan'ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dinî bir dayanağı yoktur. Ramazan ayı girmediği hâlde, Ramazan'ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan'dan bir veya iki gün önce oruç tutmak da mekruhtur. Dinî ıstılahta bu güne "şek günü" denilir. Ancak, Ramazan'ı karşılama niyeti olmaksızın şek gününde oruç tutulmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), "Ramazan'ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun." (Buhârî, Savm, 14; Müslim, Sıyâm, 21) buyurmuştur.