Ramazan’da hangi tesbihler çekilmeli? Ramazan ayında tesbih hatmi nasıl yapılır? Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı?

Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı? İlk oruç ne zaman tutulacak? sorularının yanıtları araştırılıyor. Milyonlarca Müslüman, Ramazan ayının başlangıcının hangi gün olduğunu merak ediyor. İslam âlemi için çok önemli olan Ramazan ayı, oruç ibadetinin yapıldığı bir aydır. On bir ayın sultanı olan Ramazan ayı, sevapların arttığı günahların ise azaldığı bir aydır. Üç ayların sonu olan Ramazan ayında yapılması sevap birçok ibadet de bulunmaktadır. Milyonlarca kişinin merakla beklediği Ramazan ayının başlangıç günü ve Ramazan ayı ibadetleri haberimizin detaylarında…

2022 RAMAZAN AYI BAŞLANGICI HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak.

RAMAZAN AYINDA HANGİ NAMAZLAR KILINMALI?

- İlk 10 gün içinde kılınabiliyorsa, tesbih namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır.

- İkinci 10 gün içinde yine aynı şekilde kılınabiliyorsa, tesbih namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır.

- Üçüncü 10 gün içinde tevbe-istiğfar, Hatm-i Enbiyâ ve 7 salât-ü selâm okuduktan sonra yapılabilirse Hatm-i İstiğfâr yapılıp, yani 1001 defa:

"Estağfirullâhe'l-azıym. Ve etûbü ileyk" denilip, bittikten sonra 7 ilâ 70 salat-ü selâm okunur ve duâ yapılır.

RAMAZAN AYINDA HANGİ TESBİHLER ÇEKİLMELİ?

1-10 gün arası 100 kere: Ya Erhamerrahimin ( Ey iman edenlerin en merhametlisi)

11-20 gün arası 100 kere: Ya Gaffarez Zünüb ( Ey günahları bağışlayan)

21-30 gün arası 100 kere: Ya Atikarrikab ( Ey iyileri koruyan)

İFTAR SOFRASINDA OKUNACAK DUALAR

En kıymetli vakitlerden biri olan iftar anlarında, oruç açmadan önce ve iftar esnasında şu dualar edilebilir:

İFTAR ÖNCESİ

"Allâhümme yâ vâsial-mağfiratiğfirlî"

İFTAR VAKTİ

"Allâhümme leke sumtü ve bike âmentü ve 'aleyke tevekkeltü ve 'alâ rızkıke eftârtü ve li-savmi ğadin neveytü fa'ğfirlî mâ- kaddemtü vemâ- ahhartü."

RAMAZAN AYINDA YAPILMASI FAZİLETLİ OLAN İBADETLER NELER?

1- Oruç tutmak

2- Teravih namazı kılmak

3- Kuran-ı Kerim okumak (Hatim yapılabilir)

4- Sahura kalkmak

5- İftara misafir çağırmak

6- Günahların affı için tövbe etmek

7- Ramazan umresi yapmak

8- Zekat vermek

9- Namazları cemaatle kılmaya özen göstermek

10- Ramazan ayının son on gününün tek gecelerinde Kadir gecesini aramak ve bu kıymetli geceden istifade edebilmek

11- Sadaka vermek

12- Yetimi sevindirmek

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.