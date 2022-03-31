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Ramazan ayının vazgeçilmezi Güllaç nasıl yapılır?

On iki ayın sultanı Ramazan geldi çattı. İftar sofralarının vazgeçilmezlerinden olan ve tarifi Osmanlı'ya dayanan güllaç, oruç sonrasında kan şekerinizi dengeleyebileceğiniz, lezzetiyle damaklarınıza kazınan tatlılardandır. Peki ramazanın vazgeçilmezi güllaç tatlısı nasıl yapılır? Güllaç için gerekli malzemeler nelerdir? İşte güllaç tatlısına dair detaylar...