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Ramazan ayının vazgeçilmezi Güllaç nasıl yapılır?

On iki ayın sultanı Ramazan geldi çattı. İftar sofralarının vazgeçilmezlerinden olan ve tarifi Osmanlı'ya dayanan güllaç, oruç sonrasında kan şekerinizi dengeleyebileceğiniz, lezzetiyle damaklarınıza kazınan tatlılardandır. Peki ramazanın vazgeçilmezi güllaç tatlısı nasıl yapılır? Güllaç için gerekli malzemeler nelerdir? İşte güllaç tatlısına dair detaylar...

31.03.2022, 10:50 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022, 10:50

Ramazan ayının vazgeçilmezi Güllaç nasıl yapılır?

İftar sofralarının tatlı, geleneksel ve nefis konuğu güllaç tatlısı nasıl hazırlanır? Güllaç tatlısının malzemeleri nelerdir? İşte evde hazırlayabilceğiniz güllaç tatlısı tarifi sizlerle...

Güllaç'ın Malzemeleri

10 yaprak güllaç

4 su bardağı süt

2 su bardağı toz şeker

1 kahve fincanı gül suyu

1 fincan dövülmüş

Antep fıstığı

Güllaç'ın Hazırlanışı

Sütü kaynatın.

Toz şekeri ilave edin ve karıştırın.

Sütü soğumaya bırakın, sonra tepsiye boşaltın.

Güllaç yapraklarını kenarlarından birer santimetre keserek teker teker tepsiye yatırın.

İyice yumuşamadan tepsiden alın.

Yaprakların dört ucunu üst üste katlayarak iki kat haline getirin, ortasına dövülmüş Antep fıstığını serpin ve güllaçları bohça gibi kapatın.

Kapatılmış güllaçları kıvrım tarafı alta gelecek şekilde servis tabağına yan yana dizin, dizme işlemi bitince iyice çekmesi için üzerine gül suyu ve kalan şekerli sütü dökün.

Tabaktaki güllacı üzerine sık sık kaşıkla sütü gezdirerek 30 dakika beklettikten sonra servis yapın. Şimdiden afiyet olsun...

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