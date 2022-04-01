Faydaları saymakla bitmiyor! İşte Ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurmanın faydaları...

Hem lezzetli hem de faydalı olan hurma Ramazan'ın gelmesi ile birlikte sofralarda yerini almaya başladı. Özellikle hamilelik döneminde sıklıkla tüketilen hurma bağışıklık sistemine de oldukça etkili. İşte hurmanın bilinmeyen faydaları...
Ramazan ayının olmazsa olmazı hurma damaklarda bıraktığı eşsiz lezzetin yanısıra içeriği ile de tam bir şifa deposu. Oruç açmak için en çok tercih edilen besin olan hurma bağışıklık sistemini de güçlendirerek hastalıklara karşı koruyor. Peki hurmanın faydaları nelerdir? İşte hurmanın bilinmeyen faydaları...
KANSERE KARŞI KORUYUCU ETKİ GÖSTERİR
Hurma kansere karşı koruyucu etki gösterir. Hurma, tok tutan ve posa kaynağı olan hem de içeriğindeki vitaminler sayesinde çok iyi kanser savaşçılarıdır.
ANTİOKSİDAN İÇERİĞİ İLE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR
Yüksek antioksidan içeriği ile hurma bağışıklık sisteminizi güçlendirerek tüm vücut işleyişini iyileştirir.
CİLT GÜZELLİĞİ VE SAĞLIĞININ KORUNMASINDA ROL OYNAR
Hurma cilt güzelliği ve sağlığının korunmasında önemli rol oynar. Cildin ne kadar güzel göründüğü değil ne kadar sağlıklı olduğu önemlidir. Her organ gibi cildinde sağlığını etkileyen faktörleri iyi bilmek gerekir.
Yüksek miktarda potasyum içeriği ile vücudun potasyum dengesini ayarlar ve tansiyon düzenlenmesine yardımcı olur.
B1, B2 VİTAMİN İÇERİĞİ İLE SİNİR SİSTEMİNİ KORUR
Hurma B1, B2 vitamin içeriği ile sinir sistemini korur. Vitaminler, hücrelerde metabolik reaksiyonlar için gerekli olan organik bileşiklerdir. Çoğu vitamin vücutta yapılmaz ya da vücuttaki yapımı yetersizdir. Günde belirli miktarda yiyeceğiniz hurma vitamin açısından size iyi gelecektir.
HEM BEDENSEL, HEM DE ZİHİNSEL YORGUNLUĞU YOK ETMEKTEDİR
Gün içerisinde yorgun düşen bedeninizi hurma yiyerek canlandırabilirsiniz. Uzun süre enerji verir.
İFTARDA AZ MİKTARDA HURMA TÜKETİMİ, VÜCUDU DİNLENDİRİCİ ETKİ GÖSTERİR
Ramazan aylarının vazgeçilmezi, haline gelen hurma iftarda az miktarda hurma tüketimi, vücudu dinlendirici etki gösterir.
VÜCUDA KAN ÜRETİMİ SAĞLAMAKTADIR
Hurma vücuda kan üretimi sağlar. Akciğerlerden oksijeni vücudun tüm hücrelerine taşıyan bir protein olan hemoglobin ile doludurlar. Tüm hücrelerde oluşan karbondioksiti ise hücrelerden toplayarak akciğerelere taşır ve karbondioksit nefesle dışarı atılır.
KANSIZLIĞA SON DERECE İYİ GELMEKTEDİR
Hurma kansızlığa iyi gelerek enerjinizi arttırır. Kansızlık, çeşitli nedenlerden dolayı vücut çok az miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi ürettiğinde meydana gelir. Hurma kansızlığa iyi gelir.
KEMİK ZAYIFLIĞINI ENGELLEMEKTEDİR
Yaşlıların ve çocukların güvenle tüketebileceği hurma kemik zayıflığını engeller.
VEREM HASTALIĞINA KARŞI OLUMLU ETKİSİ VARDIR
Verem (Tüberküloz), sadece bir mikrobun sebebiyle ölüm oranı en yüksek hastalık olarak nitelendirilir. Hurma verem hastalığına iyi geliyor.
BÖBREK YETMEZLİĞİNE KARŞI OLDUKÇA FAYDALI BİR MEYVEDİR
Uzmanlar böbrek hastalığında sağlıklı beslenmenin ana kural olduğunu belirterek, yanlış beslenme alışkanlıklarının sil baştan değişmesi gerektiğini belirtiyor. Hurma böbrek yetmezliğine karşı oldukça faydalı bir meyvedir.
KARACİĞERİ KUVVETLENDİRMEKTEDİR
Karaciğerinizi güçlendirmek için sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları bırakıp sağlıklı beslenmek yeterli. Hurmada karaciğere iyi gelen besinler arasında yer alıyor.
ANNE SÜTÜNÜ ARTIRMAKTADIR
Doğumdan sonra sütün hemen gelmeyebilir. Sütün 1-3 gün arasında yavaş yavaş gelecek ve bebeğin emdikçe artar. Hurma anne sütünü arttırır.