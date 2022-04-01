Faydaları saymakla bitmiyor! İşte Ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurmanın faydaları...

CİLT GÜZELLİĞİ VE SAĞLIĞININ KORUNMASINDA ROL OYNAR

Hurma cilt güzelliği ve sağlığının korunmasında önemli rol oynar. Cildin ne kadar güzel göründüğü değil ne kadar sağlıklı olduğu önemlidir. Her organ gibi cildinde sağlığını etkileyen faktörleri iyi bilmek gerekir.

Yüksek miktarda potasyum içeriği ile vücudun potasyum dengesini ayarlar ve tansiyon düzenlenmesine yardımcı olur.

B1, B2 VİTAMİN İÇERİĞİ İLE SİNİR SİSTEMİNİ KORUR

Hurma B1, B2 vitamin içeriği ile sinir sistemini korur. Vitaminler, hücrelerde metabolik reaksiyonlar için gerekli olan organik bileşiklerdir. Çoğu vitamin vücutta yapılmaz ya da vücuttaki yapımı yetersizdir. Günde belirli miktarda yiyeceğiniz hurma vitamin açısından size iyi gelecektir.