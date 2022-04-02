11 ayın sultanı bereketiyle geldi

RAMAZAN ayının huzurunu sevdikleriyle birlikte yaşamak isteyenler, bu ay boyunca iftar davetlerinde birbirlerini ağırlar. Tabii ki iftar sofraları israf değil kanaat sofralarından oluşmalı. Bu ay, bilinçli beslenmek de oldukça önemli. Öğünlerde protein içerikli besinlerin yanında süt ve yoğurt da Ramazan ayı süresince mutlaka tüketilmesi gereken önemli kalsiyum kaynaklarıdır.

BAŞ TACI BESİNLER

PEYNİRLER, iftar ve sahur sofranızda bulundurabileceğiniz doyurucu yiyeceklerin başında gelir. Zeytin, kuvvetli antioksidan içeriğiyle sofraların baş tacı besinleri arasındadır. Kuru fasulyeden nohuda, besleyici değeri yüksek besinleri iftarda tüketmeye özen gösterin. Çorbalar da Türk mutfağında çok önemli bir yere sahiptir. Bu özelliğini Ramazan ayında da korur ve her sofrada mutlaka çorba bulunur.

VİTAMİN VE MİNERAL ZENGİNİ HURMA

Ramazan'la özdeşleşen hurmanın faydaları saymakla bitmez. Ramazan alışveriş listesinin en başındaki hurma içeriğindeki bileşenleri ile lezzet dolu bir gençlik iksiri adeta. Hurma, içeriğinde çok sayıda vitamin ve mineral de bulundurur. İftarda tüketilecek 2-3 hurma sizi sağlıklı tutacaktır.

500 YILLIK GELENEK: PİDE

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pide Türk mutfağı geleneğinin ürünüdür. Ramazan denildiği zaman akla öncelikle hiç kuşkusuz pide gelir. İftara saatler kala başlayan pide kuyruğu, neredeyse ezan sesine kadar sürer. İftar ve sahurda afiyetle yenilen Ramazan pidesi, Osmanlı'dan günümüze kadar gelen bir lezzettir. Pide kültürü İstanbul'da 15. ve 16. yüzyılda gelişmeye başladı. Ramazan'ın simgesi olan pide mayalı hamurdan yapılır.

GELENEKSEL TATLILAR GÜLLAÇ VE BAKLAVA

Ramazan aylarında tatlı denilince akla ilk gelen güllaç ve baklava olur. Hem hafif hem de lezzetli olan güllaç sağlık açısından da uzmanlar tarafından oruç tutanların tercih edebileceği bir lezzet. Güllaç gül kokusuyla da adeta Ramazan ayı ile özdeşleşmiştir. Baklava da herkes tarafından sevilen ve misafirlerinize ikram edebileceğiniz enfes bir tatlı. Çok farklı çeşitleri olan baklava, son yıllarda soğuk olarak da sunulabiliyor.

RAMAZAN ŞERBETİ AĞIZLARI TATLANDIRIYOR

Ramazan ayında ev yapımı içecekler de oldukça seviliyor. 250 gram kayısı, vişne, üzüm, kırmızı üzüm, 2 bardak şeker ve kabuk tarçınla hazırlanan şerbeti yaparken tüm meyveleri kısık ateşte haşlayın. Şeker ve tarçın ekledikten sonra biraz daha kaynatın ve rondodan geçirin. Buzdolabında bekleterek servis edebilirsiniz